Star Wars, Damon Lindelof sta lavorando a un film?

Se diamo retta agli ultimi rumor, un altro grande nome potrebbe aggiungersi all'universo di Star Wars. Secondo alcune fonti Damon Lindelof starebbe infatti lavorando a una pellicola per Lucasfilm.

Come riposta anche ComingSoon.net, è il sito The Ankler a sostenerlo: il produttore di Lost e Watchmen sembrerebbe al lavoro su un film ambientato nell'universo creato da George Lucas, anche se non sono stati forniti ulteriori dettagli né conferme di alcun tipo in merito.

Se tuttavia questa informazione dovesse rivelarsi reale, non sarebbero in molti a stupirsi, dato che lo stesso Lindelof ha in passato espresso la volontà di portare avanti dei progetti legati ai più celebri universi cinematogratici come Marvel o, per l'appunto, Star Wars.

Ai microfoni di Fandom aveva all'epoca dichiarato: "Penso che realizzare qualcosa che abbia a che fare con il Marvel Universe, in qualsiasi forma, sarebbe davvero potenzialmente entusiasmante per me, soprattutto ora che stanno cominciando a sperimentare un po' di più. Ho visto WandaVision e alcune cose mi hanno fatto dire subito 'Ok, ora sì che mi piace dove siamo diretti!', in particolare per quanto riguarda il discorso televisivo".

E per quanto riguarda Star Wars... "E, ovviamente, ma probabilmente non nell'immediato futuro, mi piacerebbe realizzare un progetto legato all'universo di Star Wars. Magari tra una decina d'anni, quando non potranno più darmi la colpa per averlo rovinato. Sarebbe davvero forte".