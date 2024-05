Star Wars, Daisy Ridley: "Lo stress per il ruolo ha distrutto il mio intestino"

Daisy Ridley ha raccontato lo stress che ha comportato recitare nella trilogia sequel di Star Wars, rivelando che le ha causato persino una "perdita intestinale".

Sebbene la Ridley sia ormai un nome noto, era relativamente sconosciuta a Hollywood quando è stata scritturata per Star Wars: Il risveglio della forza nel ruolo di Rey, una giovane donna sensibile alla Forza. L'attrice ha poi ripreso il suo ruolo sia in Star Wars: Gli ultimi Jedi che ne L'ascesa di Skywalker, ed è ora una delle figure chiave dell'era contemporanea del franchise, che si sta preparando a tornare per un nuovo film che la vedrà di nuovo protagonista.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, una foto di Rey

In un'intervista concessa al Times, la Ridley ha raccontato come lo stress del suo ruolo l'abbia fatta ammalare fisicamente, spiegando che "il suo corpo affronta lo stress in modo molto fisico", e che questo si è manifestato essenzialmente con una "perdita intestinale" o, in termini medici, con un'ulcera gastrica.

Lo stress maggiore l'ha provato nel chiedersi se fosse abbastanza brava per il franchise e se meritasse il ruolo. Fortunatamente, Ridley ha confermato che dal terzo film ha capito di essere stata "scelta per un motivo".

"Oh, Dio! In sostanza, si trattava di una perdita intestinale. Ero semplicemente esausta. Non avevo mai viaggiato così tanto, né fatto viaggi stampa, e il mio corpo affronta lo stress in modo molto fisico, quindi il mio intestino stava manifestando una reazione emotiva al viaggio in giro per il mondo, alla gente che mi salutava per strada. E io pensavo: 'Che succede?'. Ed ero molto preoccupata. 'Oh, merda, mi merito questo ruolo?' o 'Sono abbastanza brava?'. E ho sentito di esserlo davvero solo dal terzo film, L'ascesa di Skywalker. A quel punto ho pensato: 'Ok, sono stata scelta per un motivo'. Ma ci è voluto molto tempo. È stato tutto molto intenso".

Il futuro di Daisy Ridley nella saga

Sono passati cinque anni dalla fine della trilogia sequel di Star Wars e, sebbene l'esperienza sia stata stressante, Ridley è ora pronta a tornare nel franchise della Lucasfilm. L'attrice riprenderà il suo ruolo nel prossimo Star Wars: New Jedi Order, che sarà ambientato 15 anni dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker e la vedrà ripristinare l'Ordine Jedi nella galassia. Il film sarà diretto dal premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy.

Il film con protagonista la Ridley è al momento l'unico che affronterà il futuro della saga. Esplorerà l'anno 50 ABY (dopo la Battaglia di Yavin), quando verranno gettati i primi semi del nuovo Ordine Jedi, per l'inizio di un'era completamente nuova di Star Wars.