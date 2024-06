Young Woman and the Sea, il regista: "Abbiamo dovuto ripescare Daisy Ridley dalla piscina"

Il regista di Young Woman and the Sea, Joachim Rønning, non aveva previsto le difficoltà che avrebbero riscontrato le scene di nuoto a cagnolino incluse nel film con protagonista Daisy Ridley, che prossimamente tornerà nel ruolo di Rey Skywalker in un nuovo film del franchise di George Lucas.

Il nuovo film del regista norvegese, Young Woman and the Sea, è un dramma biografico nel quale Ridley interpreta Gertrude 'Trudy' Ederle, la prima donna a nuotare attraverso la Manica nel 1926. In una recente intervista, l'attrice aveva ammesso che girare le scene in cui Trudy nuota a cagnolino completamente vestita è stato più complicato di nuotare a stile libero con un costume a due pezzi:"È stata la parte peggiore" ha affermato.

Difficoltà in acqua

Joachim Rønning ha ammesso di aver sottovalutato le difficoltà di quelle sequenze:"Quando nuotava con l'abito non avevo idea di quanto fosse difficile. Quando siamo in acqua tutti cercano di assisterla il più possibile ma quando è con l'abito non capivo cosa significasse. Pensavo fosse soltanto in piscina a fare il cagnolino, quanto poteva essere difficile?". La difficoltà era dettata anche dallo stile, perché il nuoto a cagnolino richiede più sforzo ed energia rispetto ad altri stili.

"A fine giornata ho dovuto tirarla fuori dalla piscina, era esausta. Complimenti a lei, perché ancora una volta non si lamentava e non diceva 'no', nonostante fosse esausta. Continuava a riprovare fino a quando ho capito quanto fosse difficile" ha spiegato Joachim Rønning. Nel cast di Young Woman and the Sea anche Christopher Eccleston, Stephen Graham, Tilda Cobham-Harvey, Kim Bodnia, Glenn Flesher e Sian Clifford. Il film verrà distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures.

Daisy Ridley è famosa in tutto il mondo per il ruolo di Rey Skywalker nella saga cinematografica di Star Wars, interpretato dal primo film del 2015, Il risveglio della Forza, e successivamente in Gli ultimi Jedi e L'ascesa di Skywalker.