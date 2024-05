Star Wars, Daisy Ridley ancora all'oscuro del copione: "Sarà una scoperta"

Dopo aver assaggiato il franchise di Star Wars nella trilogia sequel portando sulle spalle il peso di un cognome pesante come Skywalker, Daisy Ridley è pronta a tornare nei panni di Rey nel prossimo lungometraggio che seguirà la ricostruzione dell'Ordine dei Jedi dopo la sconfitta dell'Imperatore Palpatine in L'Ascesa di Skywalker.

Il debutto ne Il risveglio della Forza e i successivi sequel sono stati un banco di prova importante per l'attrice, del tutto inesperta rispetto a progetti così mastodontici. Il film dovrebbe intitolarsi Star Wars - New Jedi Order e dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche tra il 2026 e il 2027. Non ci sono molte informazioni a riguardo ma la presenza di Ridley nel cast è stata confermata.

Una storia nuova

Daisy Ridley in una delle prime immagini di Il risveglio della Forza

L'attrice inglese non ha ancora letto il copione del nuovo film:"È un dettaglio che non è ancora cambiato ma cambierà a breve. Tornare in un personaggio che ho già interpretato mi sembra la stessa esperienza ma non è così perché sono passati molti anni. Spero di tornare nella saga da artista più matura ma sono anche in mani diverse quindi è interessante ed è una novità. È una storia diversa. Credo che sarà una scoperta man mano che andremo avanti". Il prossimo film di Star Wars sarà diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy e proseguirà la narrazione conclusa in L'ascesa di Skywalker, fine della lunga saga dedicata alla famiglia di Anakin. La presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha confermato che il film segnerà l'inizio di una nuova era nella timeline di Star Wars, e Rey in prima persona sarà impegnata a ricostruire l'Ordine degli Jedi dopo la sconfitta di Palpatine e del Primo Ordine.

Nella trilogia sequel, iniziata nel 2015 con Il risveglio della Forza e conclusasi nel 2019 con L'ascesa di Skywalker dopo Gli ultimi Jedi del 2017, Daisy Ridley ha affiancato John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe Dameron), Adam Driver (Kylo Ren) e anche protagonisti della vecchia guardia come Mark Hamill (Luke Skywalker), Carrie Fisher (Leila Organa) e Harrison Ford (Han Solo).