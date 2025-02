Star Wars: il Cofanetto The Skywalker Saga - 4K è in sconto su Amazon

Su Amazon, grazie a un'offerta a tempo, è possibile trovare il Cofanetto Star Wars - The Skywalker Saga - 4K in sconto.

Il Cofanetto Star Wars - The Skywalker Saga - 4K è in offerta su Amazon.

Star Wars - The Skywalker Saga - 4K

Star Wars, da sempre, può essere letto come viaggio epico che ha attraversato generazioni, ridefinendo il concetto stesso di narrazione e avventura. Tutta la potenza della Skywalker Saga è racchiusa in un'edizione must have: un cofanetto da collezione che porta i nove episodi della saga in un'imperdibile versione 4K Ultra HD, accompagnata da 26 ore di contenuti extra e un'esclusiva lettera di Mark Hamill. Una celebrazione senza precedenti, pensata per chi non vuole solo rivedere i film, ma immergersi in ogni dettaglio della loro creazione.

Con 27 dischi che abbracciano l'intera epopea, dai primi passi di Anakin fino al destino di Rey, questa collezione è la via definitiva per riscoprire Star Wars in modo particolare. Fra i gadget e le varie aggiunte, si tratta di un vero tesoro per ogni fan della saga cinematografica e oltre.