Star Wars, un cinema di Sydney si ispira a Darth Vader per invitare gli spettatori a indossare una mascherina

Star Wars è stata la fonte di ispirazione per un cartello che invita gli spettatori che entrano al Ritz Cinema di Randwick, nella periferia di Sydney, a indossare una mascherina protettiva prendendo a esempio Darth Vader.

L'immagine dell'iconico personaggio creato da George Lucas accompagna i cartelli con cui si ribadisce la necessità di preoccuparsi per la propria sicurezza e quella degli altri durante la visione di un film, evitando ogni possibile contagio da COVID-19.

I proprietari della sala cinematografica australiana hanno deciso di ricordare agli spettatori in modo ironico: "Se Darth Vader può indossare una maschera per 23 anni, tu puoi farlo per un film!".

I fan della saga hanno ovviamente reagito in modo divertito online commentando le foto del cartello dichiarando che Anakin Skywalker era effettivamente esemplare nel suo comportamento, considerando che nei film della trilogia originale non rimuove la sua maschera nemmeno quando si immerge in una vasca.

Nella città australiana, a partire da lunedì 4 gennaio, è obbligatorio indossare una maschera protettiva negli spazi chiusi. Le persone che decidono di trasgredire alla regola, che prevede l'uso di dispositivi di protezione anche negli spazi pubblici e alle fermate dei mezzi di trasporto, entrata in vigore dovranno pagare una multa di 200 dollari.

Darth Vader riapparirà sugli schermi in occasione della serie Obi-Wan Kenobi con star Ewan McGregor, uno dei progetti destinati a Disney+. Gli episodi potranno infatti contare sulla presenza nel cast di Hayden Christensen nel ruolo di Anakin Skywalker che, al termine della trilogia prequel diretta da George Lucas, era passato al Lato Oscuro della Forza ed era rimasto sfigurato, dovendo quindi indossare l'ormai iconica maschera necessaria a respirare.