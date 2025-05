Star Wars: la CIA ha usato un fan-site per comunicare segretamente con le sue spie

Ebbene sì, sembra la trama di un film di Hollywood, ma è tutto vero: la CIA - la celebre agenzia investigativa americana fondata da J. Edgar Hoover - avrebbe creato appositamente un fan-site di Star Wars con tanto di forum per comunicare segretamente con le proprie spie sparse per il mondo.

StarWarsWeb.net aveva l'aspetto di una qualsiasi pagina fan creata all'inizio degli anni Dieci del Duemila, con tanto di spade laser, citazioni di Yoda, pubblicità LEGO e menzioni esagerate di giochi come Battlefront 2 e Il Potere della Forza II. Tuttavia, dietro questa facciata nostalgica si nascondeva un sistema di accesso nascosto. Inserendo la password giusta nella barra di ricerca, si sbloccava una linea sicura che forniva un collegamento con i responsabili della CIA. O almeno, questo era il piano.

Questa bizzarra informazione arriva per gentile concessione di Ciro Santilli, un ricercatore indipendente con un'attitudine a rovistare negli angoli più nascosti del web, che ha rivelato tutto a 404media. Santili ha deciso di scavare più a fondo dopo che, nel 2022, un articolo della Reuters intitolato "America's Throwaway Spies" aveva rivelato una manciata di domini sospetti. Armato di poco più di strumenti open-source, conoscenze di web dev e una pazienza apparentemente infinita, ha finito per scoprire centinaia di siti simili.

Star Wars, l'home page del fan site creato dalla CIA

Le conseguenze letali dello spionaggio della CIA

Carrie Fisher, Mark Hamill e Harrison Ford in una scena di Guerre Stellari

Come si è scoperto, la pagina di Star Wars era solo una stella in una galassia di siti di comunicazione segreta gestiti dalla CIA. C'erano pagine satiriche, siti di sport estremi e persino una fanpage dedicata alla musica brasiliana. Alcuni erano chiaramente orientati verso utenti di Stati come l'Iran e la Cina, dove la loro scoperta ha portato a conseguenze devastanti, tra cui l'esecuzione di fonti della CIA intorno al 2011-2012. Ma altri sembravano destinati a Francia, Germania, Spagna e Brasile.

Star Wars: Il Risveglio della Foza - Un concept art di Kylo Ren

Il difetto fatale, secondo Santilli e il rapporto Reuters, era che molti dei siti erano codificati in modo approssimativo, riutilizzando indirizzi IP sequenziali o altre tracce facilmente rintracciabili. Una volta trovato un sito, identificare gli altri era spesso solo una questione di lavoro investigativo di base. Questo è un aspetto che le squadre di controspionaggio iraniane e cinesi hanno apparentemente capito più di dieci anni fa.

Nonostante le sue conseguenze mortali, questa storia di digital forensics è ormai un caso irrisolto. Santilli l'ha descritta "come un museo", affermando che, grazie alla Wayback Machine, le persone possono ancora tornare indietro e visualizzare il sito. Detto questo, quindici anni dopo, il tentativo di spionaggio da parte della CIA rimane un ammonimento sul fatto che anche le agenzie di intelligence sono solo umane. E che su Internet i segreti hanno una durata limitata.