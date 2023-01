Star Wars Celebration 2023: Hayden Christensen e Kathee Sackhoff tra gli ospiti confermati

La Star Wars Celebration 2023 ha trovato i suoi primi ospiti che comprendono anche Hayden Christensen e Katee Sackhoff. I due protagonisti dei progetti ambientati nell'universo ideato da George Lucas saranno presenti all'evento in programma dal 7 al 10 aprile 2023 a Londra, nel Regno Unito.

Gli attori nella saga hanno il ruolo di Anakin Skywalker/Darh Vader e Bo-Katan Kryze.

L'appuntamento per i fan della saga è previsto negli spazi dell'ExCeL London, dove sarà organizzata l'edizione 2023 della Star Wars Celebration.

Oltre a Hayden Christensen, protagonista recentemente di Obi-Wan Kenobi, e Katee Sackhoff, che tornerà nella stagione 3 di The Mandalorian, l'organizzazione ha svelato la presenza di altri interpreti dei vari progetti della saga.

I nomi confermati sono quelli di James Arnold Taylor (voce di Obi-Wan Kenobi in Clone Wars), Mads Mikkelsen (Galen Erso in Rogue One), Anthony Daniels (C-3PO), Ashley Eckstein (Ahsoka Tano), Matt Lanter (Anakin Skywalker in Clone Wars), Dee Bradley Baker (Jango Fett negli show animati), Giancarlo Esposito (Moff Gideon in The Mandalorian), Viven Lyra Blair (la giovane Leia in Obi-Wan Kenobi), Indira Varma (Tala Durith in Obi-Wan Kenobi), e Denis Lawson (Wedge Antilles nella trilogia originale).