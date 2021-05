Star Wars Celebration 2022: l'evento cambia data e si svolgerà a maggio

La Star Wars Celebration 2022 ha cambiato le date dell'evento in programma ad Anaheim, anticipando l'appuntamento dei fan della saga dal 26 al 29 maggio.

Inizialmente le celebrazioni dell'universo stellare creato da George Lucas si sarebbero dovute svolgere dal 19 al 22 agosto.

Guerre stellari: Carrie Fisher scherza con due stormtroopers

Il Convention Center di Anaheim accoglierà la Star Wars Celebration tra circa un anno, permettendo ai fan di assistere a panel ed eventi dedicati a tutti i nuovi progetti legati alla saga e dando l'occasione di celebrare i tasselli dell'universo stellare già realizzati.

Ewan McGregor e Liam Neeson sotto assedio ne La minaccia fantasma

Dopo l'evento del 2015, la quattordicesima edizione dell'appuntamento dedicato alla saga stellare avrebbe dovuto riportare i fan nella città di Anaheim già nel 2020, ma l'appuntamento era stato, ovviamente, cancellato per motivi di sicurezza e in rispetto alle regole stabilite a livello locale.

La Star Wars Celebration ha preso il via nel 1999, anno dedicato al lancio di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, alla presenza di oltre 20.000 partecipanti.

I fan hanno potuto celebrare il proprio amore per l'universo creato da George Lucas incontrandosi nel corso degli anni in varie città, tra cui anche Londra nel 2016, Orlando nel 2017 e Chicago nel 2019.