Star Wars: Carrie Fisher prese lezioni al poligono di tiro dall'insegnante di Robert De Niro

Per recitare in Star Wars, Carrie Fisher ha ricevuto lezioni al poligono di tiro dallo stesso insegnante che ha preparato Robert De Niro alla sua interpretazione di Travis Bickle in Taxi Driver

Nella saga di Star Wars, Carrie Fisher interpreta la Principessa guerriera Leia. Per questo motivo, come riportato da Showbiz Cheat Sheet, George Lucas ha preteso che l'attrice ricevesse lezioni al poligono di tiro insieme allo stesso insegnante che, un anno prima, si è occupato di insegnare come sparare nientepopodimeno che a Robert De Niro, futuro interprete di Travis Bickle in Taxi Driver.

Guerre stellari: Carrie Fisher scherza con due stormtroopers

Nel libro Wishful Drinking edito nel 2008, Carrie Fisher ha raccontato: "George Lucas mi ha mandato a prendere lezioni al poligono di tiro perché nel primo film del franchise di Guerre stellari avrei dovuto reagire al rumore dei proiettili. Quindi George ha voluto che io reagissi in modo corretto in modo tale da far credere allo spettatore che io avessi una grande esperienza nel campo delle armi da fuoco".

Taxi Driver

Tra l'altro, l'insegnante con cui Carrie Fisher ha imparato a sparare e a reagire al rumore di un'arma da fuoco è lo stesso che ha insegnato a Robert De Niro a calarsi nei panni di Travis Bickle in determinate scene di Taxi Driver. L'attrice ha raccontato: "George mi ha mandato dallo stesso insegnante di Robert De Niro. Ci esercitavamo in un piccolo scantinato di Manhattan bazzicato da poliziotti e affezionati alle armi da fuoco. Pian piano sono stata in grado di cavarmela bene! La mia famiglia, ovviamente, era orgogliosa!".

Secondo MSN.com, inoltre, Carrie Fisher ha sostenuto il provino per interpretare Iris in Taxi Driver, ruolo che, poi, sarebbe andato a Jodie Foster. E, casualmente, anche Jodie Foster era stata presa in considerazione per interpretare la Principessa Leila nel franchise di Star Wars. Insomma, a volte la vita crea delle strane e curiose tessiture!