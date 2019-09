Star Wars: Brie Larson in una nuova trilogia? Ecco la risposta dell'attrice!

Brie Larson ha fornito la risposta perfetta ai rumor circolati ieri che la vedevano prossima a recitare in una nuova trilogia su Star Wars.

Captain Marvel: Djimon Hounsou, Brie Larson, Rune Temte, Gemma Chan, e Algenis Perez Soto in una scena

Ieri su internet è iniziata a circolare la notizia che vedeva l'interprete di Captain Marvel vicina a ottenere uno dei ruoli principali della nuova trilogia che sta sviluppando Rian Johnson o di quella in preparazione per mano degli showrunner de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss.

Brie Larson ha preso la parola su Twitter fornendo la risposta perfetta alle speculazioni. Nel post, l'attrice si mostra vestita da jedi con in mano una spada laser a fianco di una statua di C-3PO. Il post è accompagnato dalla scritta "Qualcuno ha detto Star Wars?"

Did someone say Star Wars?! pic.twitter.com/e6vVm5wW2p — Brie Larson (@brielarson) September 27, 2019

Da Captain Marvel a Star Wars: le donne stanno davvero "rovinando" il cinema?

Brie Larson non ha mai nascosto il suo amore per la saga di Star Wars, amore soddisfatto quando il suo collega di set in Captain Marvel, Samuel L. Jackson, ha portato la sua spada laser di Mace Windu sul set: "Ho potuto tenere n mano una spada laser! Samuel me l'ha portata sul set il 4 maggio, e ho pianto. E' stato meraviglioso, voglio essere una jedi!."

Al momento Brie Larson attende di conoscere il suo destino nell'MCU. I rumor danno per certo lo sviluppo di un sequel di Captain Marvel, ma per adesso manca la conferma ufficiale del ritorno dell'attrice nella Fase 4. Solo il tempo ci dirà cosa riserva il futuro a Brie Larson e alla sua Carol Danvers.