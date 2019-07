Star Wars: durante il blackout a New York, i fan dirigono il traffico con le spade laser

Durante il blackout a New York di sabato sera, decine di fan di Star Wars sono scesi nelle strade per dirigere il traffico con le spade laser!

Alcuni fan di Star Wars, durante il blackout a New York, hanno avuto un'idea geniale: usare le spade laser per dirigere il traffico! Non importa che fossero blu o rosse, non importa da quale lato della Forza si sentissero più attratti: un vero e proprio esercito di "spadaccini laser" si è messo al servizio degli automobilisti nella Grande Mela in tilt.

Ieri sera il West Side di Manhattan è rimasto completamente al buio per via di un'improvvisa interruzione di corrente. Sono state tantissime le persone rimaste intrappolate nella metropolitana, ma anche chi si è trovato a percorrere le strade a piedi correva il serio pericolo di essere investito. Per evitare tragedie alcuni cittadini estremamente responsabili hanno deciso di portare in strada ogni dispositivo che potesse produrre anche minimi bagliori. Altro che cellulari, gli automobilisti si sono trovati di fronte a decine di improvvisati vigili urbani armati di spade laser.

Now that it’s getting dark the civilians directing traffic in Hell’s Kitchen are using whatever light they can get, including cellphones and... light sabers #NYCblackout pic.twitter.com/R4eEb7yXJa — Liam Stack (@liamstack) 14 luglio 2019

This Good Samaritan was doing in in style with a lightsaber! #nycblackout2019 pic.twitter.com/ZJTZT6R65C — Steve Blake (@StevenBlakeLI) 14 luglio 2019

This guy is directing traffic with a legit lightsaber pic.twitter.com/Ewab6lRq9O — Shawn Wu (@ShawnDWu) 14 luglio 2019

Le immagini di questi buoni samaritani armati di spade laser hanno fatto in poco tempo il giro del web. La CNN è riuscita anche ad intervistare una donna con in mano il cimelio di Star Wars, che ha dichiarato: "So quanto sia complicato guidare in questi incroci, ho visto tanti incidenti stradali in queste strade, con gente ferita. Così mi sono detta che avrei potuto provare a fare qualcosa", ha dichiarato, ammettendo di aver imparato le tecniche basilari per la direzione del traffico dal padre, poliziotto in pensione. Quando la corrente è tornata, intorno alle 10 di sera dopo un blackout di circa 3 ore, anche il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, si è congratulato con questi nuovi eroi del traffico urbano: "Quando la situazione sembra precipitare, i newyorkesi si rimboccano le maniche e stasera hanno fatto davvero del loro meglio".