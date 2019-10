Star Wars: L'ascesa di Skywalker, martedì il trailer finale!

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrà un trailer finale in arrivo nella giornata di martedì in attesa dell'arrivo nelle sale del film.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrà un trailer finale che verrà diffuso nella giornata di martedì come ha svelato un breve teaser, in attesa dell'arrivo nelle sale dell'ultimo capitolo della nuova trilogia stellare.

Negli Stati Uniti il video verrà diffuso in occasione dell'evento televisivo Monday Night Football in onda su ESPN.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che dovrebbe essere ambientato circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi, arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019 e riporterà sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.