Star Wars: gli spot di una birra cilena inseriti nei film della trilogia originale diventano virali

Una controversa campagna pubblicitaria di una birra cilena che ha integrato gli spot in scene chiave della trilogia originale di Star Wars, facendo infuriare lo stesso George Lucas, è diventata virale circa 20 anni dopo la prima messa in onda.

"Intorno al 2003 in Cile, quando la trilogia originale di Star Wars iniziò ad essere trasmessa in televisione, fecero questa cosa divertente per evitare di tagliare le interruzioni pubblicitarie", ha scritto l'utente di X Windy in un post che accompagnava uno degli spot. "Hanno inserito gli spot pubblicitari nei film stessi. Eccone uno, con l'aggiunta del doppiaggio inglese".

Come specifica IGN.com, a prima vista la clip potrebbe essere facilmente interpretata come opera di uno zelante fan di Star Wars con un debole per la birra e un po' troppo tempo a disposizione. Tuttavia, contro ogni previsione, le pubblicità sembrano essere reali, come evidenziato dai documenti legali individuati da Gizmodo Australia sul sito web cileno Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria (Consiglio per l'autoregolamentazione e l'etica pubblicitaria), che dettagliavano le lamentele di Lucasfilm nei confronti della campagna.

La rabbia di Lucasfilm contro gli spot inseriti nei film

Secondo i documenti, gli spot della birra Cerveza Cristal sono apparsi per la prima volta nel dicembre 2003 durante una proiezione della trilogia originale di Star Wars da parte dell'emittente cilena Channel 13, dove sono stati inseriti direttamente nei film invece di apparire in una normale interruzione pubblicitaria.

Secondo un report del 2004 del Guardian, l'agenzia di Cristal Beer, OMD Santiago, vinse il premio più importante nella categoria media al Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes di quell'anno per "essere riuscita a persuadere le emittenti cilene a permettere che la Cristal Beer fosse inserita in scene all'interno di una serie di film importanti. Durante Star Wars, ad esempio, Luke Skywalker è stato visto produrre una lattina di Cristal quando ha preso la sua spada laser: un'idea che avrebbe infranto le regole sul posizionamento dei prodotti nel Regno Unito".

La mossa, comprensibilmente, ha attirato l'ira degli avvocati della Lucasfilm, i quali hanno sostenuto, tra le altre cose, che gli imbrogli pubblicitari erano in contrasto con il Codice cileno di etica pubblicitaria e hanno indotto le persone a credere erroneamente che esistesse un collegamento ufficiale tra il regista George Lucas e Cerveza Cristal.

La vittoria della birra cilena

Da allora sono emerse online altre pubblicità di Cerveza Cristal, inclusa una che mostra Luke Skywalker che riceve una birra al posto della spada laser di suo padre, e un'altra che mostra l'Imperatore Palpatine che ne prende una fredda durante il suo confronto con Luke verso la fine de Il Ritorno dello Jedi.

Altre scene sono state tagliate ad arte per dare l'impressione che Obi-Wan Kenobi tenesse una birra nascosta nella manica della sua veste jedi e che ci fosse un refrigeratore per la birra installato accanto alla stazione di controllo del raggio della Morte Nera vista in A New Hope. Come prevedibile, gli utenti dei social media hanno apprezzato l'approccio d'avanguardia della pubblicità, chiedendone al contempo un utilizzo più ampio e ironizzando sulle trovate cilene.