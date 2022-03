Star Trek: Strange New Worlds, il teaser della serie con Anson Mount

Paramount+ ha condiviso il teaser della serie Star Trek: Strange New Worlds, svelandone la data di uscita in streaming.

Star Trek: Strange New Worlds è la nuova serie con star Anson Mount in arrivo su Paramount+ che ne ha diffuso il teaser trailer svelandone inoltre la data di uscita: il 5 maggio.

Nel video non vengono mostrati molti personaggi oltre il Capitano Pike, anticipando però l'atmosfera del progetto e parlando del primo contatto dell'umanità con la vita extraterrestre.

Il protagonista di Star Trek: Strange New Worlds sarà l'attore Anson Mount nel ruolo del capitano Christopher Pike e nel cast ci saranno anche Rebecca Romijn ed Ethan Peck nella parte di Spock.

La serie mostrerà delle avventure dall'atmosfera simile allo show originale e sarà caratterizzata da un'atmosfera più leggera rispetto a Discovery. Strange New Worlds seguirà infatti Pike e il suo equipaggio mentre esplorano nuovi mondi e culture aliene.

Akiva Goldsman ha scritto il primo episodio del nuovo show basandosi su una storia scritta in collaborazione con Alex Kurtzman e Jenny Lumet. I tre autori avranno inoltre l'incarico di produttori esecutivi.

Nel team della produzione ci saranno anche Henry Alonso Myers, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth.