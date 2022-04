Star Trek: Strange New Worlds, Spock è sempre più sensuale nel trailer

Il trailer di Star Trek: Strange New Worlds ci offre uno Spock in versione decisamente più giovane e sensuale del solito.

Uno Spock in versione decisamente sensuale spicca nel primo trailer di Star Trek: Strange New Worlds, diffuso da Paramount+.

Nel trailer vediamo Spock (interpretato da Ethan Peck di Star Trek: Discovery) protagonista di uno scambio di battute che suona così: "Forse dovremmo baciarci". "Sembra logico."

La natura sensuale del personaggio, che ha generato librerie digitali piene di fan-fiction romantiche nel corso degli anni, si intensifica grazie alla nuova serie della saga fantascientifica, Star Trek: Strange New Worlds.

Nel trailer ritroviamo anche Anson Mount nei panni del Capitano Christopher Pike nella serie sui suoi anni come capitano della U.S.S. Enterprise, anche lui in versione sexy visto che lo ritroviamo a letto a torso nudo.

La prima stagione di Star Trek: Strange New Worlds arriverà sugli schermi americani nel mese di maggio, ma lo show ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. Al centro della trama ci saranno il Capitano Christopher Pike (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) e Number One (Rebecca Romijn/Una Chin-Riley) mentre esplorano nuovi mondi introno alla galassia. Le loro avventure si svolgono prima che il capitano Kirk metta piede a bordo dell'USS Enterprise. Nel cast ci sono anche Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose, Melissa Navia e Babs Olusanmokun.

Strange New Worlds si svolge prima che il Capitano Kirk pilotasse l'Enterprise, ma un giovane Kirk apparirà davvero nella serie nella seconda stagione, interpretato dal veterano di The Vampire Diaries Paul Wesley.

Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers sono co-showrunner di Star Trek: Strange New Worlds, che sarà presentato in anteprima su Paramount+ questo 5 maggio. La prima stagione di 10 episodi uscirà su base settimanale ogni giovedì.