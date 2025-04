Star Trek: Strange New Worlds 3, il teaser anticipa le nuove avventure dell'U.S.S. Enterprise

In estate arriverà sugli schermi di Paramount+ la stagione 3 della serie Star Trek: Strange New Worlds, ecco il primo teaser delle puntate inedite.

In estate arriverà sugli schermi di Paramount+ la stagione 3 di Star Trek: Strange New Worlds e il primo teaser regala delle interessanti anticipazioni sui dieci episodi inediti.

La serie è già stata rinnovata per la quarta stagione ed è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Cosa racconteranno gli episodi della stagione 3

Nella nuova stagione di Star Trek: Strange New Worlds, l'equipaggio dell'U.S.S. Enterprise è ancora sotto la guida del Capitano Pike e sta affrontando le conseguenze di quanto accaduto negli episodi precedenti. Nuove forme di vita e civiltà attendono i protagonisti, tra cui un villain che metterà a dura prova i personaggi principali.

Volti già conosciuti della saga e altri totalmente nuovi intraprenderanno elettrizzanti avventure e saranno alle prese con fiducia, dovere, amore, commedia e mistero, spaziando così tra vari generi.

Ecco il teaser che svela qualche scena spettacolare, interazioni inaspettate e i mondi dove arriverà l'U.S.S. Enterprise.

Gli interpreti e i produttori della serie

Nel cast dello show ci sono Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn. Le guest star sono invece Rhys Darby, Patton Oswalt, Cillian O'Sullivan, Melanie Scrofano e Carol Kane, a cui si aggiunge la presenza speciale di Paul Wesley, l'ex star di The Vampire Diaries che ha accettato l'iconico ruolo di James T. Kirk nel progetto televisivo della saga stellare.

I produttori Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers sono impegnati come co-showrunner della serie del franchise di Star Trek distribuita in esclusiva streaming anche in Italia su Paramount+.