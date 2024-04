Star Trek: Strange New Worlds 4 ottiene il via libera, Lower Decks cancellata dopo 5 stagioni

Paramount+ ha annunciato che Star Trek: Strange New Worlds ha ottenuto il rinnovo per la stagione 4, mentre Lower Decks è stata cancellata dopo 5 capitoli della storia.

Paramount+ ha annunciato il rinnovo della serie Star Trek: Strange New Worlds e la cancellazione della serie animata Lower Decks.

La piattaforma di streaming ha quindi aggiornato i fan sui progetti della saga stellare che da anni sta appassionando i fan di tutto il mondo.

La fiducia date al team del capitano Pike

Star Trek: Strange New Worlds, Paul Wesley in una foto della serie

Star Trek: Strange New Worlds tornerà per la stagione 4, che debutterà sugli schermi nel 2025. I produttori esecutivi Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers e Alex Kurtzman hanno espresso in un comunicato il loro entusiasmo e la gratitudine che provano nel poter proseguire la storia.

Lo show segue il capitano Christopher Pike (Anson Mount), Numero Uno (Rebecca Romijn) e Spock (Ethan Peck) mentre continuano a esplorare nuovi mondi intorno alla galassia.

Nella serie è apparso anche il capitano James T. Kirk interpretato da Paul Wesley, mentre Martin Quinn ha avuto la parte di Montgomery Scott.

Star Trek: Paramount annuncia il nuovo film per il 2025

Il destino della serie animata

La serie animata Star Trek: Lower Decks, invece, si concluderà con la quinta stagione che debutterà in streaming in autunno. I produttori Mike McMahan e Alex Kurtzman hanno dichiarato che realizzare lo show è stato un sogno diventato realtà, lodando inoltre il cast, la troupe e gli artisti coinvolti nel progetto.

Al centro della trama ci sono i membri dell'equipaggio dell'U.S.S. Cerritos che si occupano dei lavori meno importanti, ma essenziali per le attività a bordo e le avventure. Nel cast dei doppiatori ci sono Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero, Dawnn Lewis, Jerry O'Connell, Fred Tatasciore e Gillian Vigman.