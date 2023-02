Paramount: Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks 3 sbarcano sulla piattaforma streaming

Paramount ha annunciato oggi che Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks entreranno a far parte del catalogo internazionale di streaming del servizio nell'ambito di un nuovo accordo con Prime Video. La terza e ultima stagione di Picard sarà trasmessa il 16 febbraio in America Latina e il 17 febbraio in Italia, oltre che nel Regno Unito, in Australia, Francia, Germania, Austria e Svizzera, mentre in Corea del Sud sarà disponibile successivamente. Le stagioni precedenti, invece, saranno disponibili anche nelle regioni di lingua inglese a partire da febbraio.

Tutte le stagioni di Star Trek: Lower Decks sono attualmente disponibili in streaming su Paramount+ in America Latina e saranno disponibili nel corso dell'anno in tutti i mercati Paramount+ al di fuori del Canada. La piattaforma è ora la casa di tutte le serie e di tutti gli episodi del catalogo completo di "Star Trek".

Star Trek: Picard - Patrick Stewart in una scena

Questo include tutte le stagioni delle serie originali Paramount+ Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, le serie animate Star Trek: Lower Decks e Star Trek: Prodigy, e la nuova aggiunta Star Trek: Strange New Worlds. Oltre che in streaming su Paramount+, Star Trek: Picard sarà disponibile anche su Prime Video al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, e in Canada potrà essere visto su CTV Sci-Fi Channel di Bell Media e in streaming su Crave.

Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo iconico ruolo di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue questo iconico personaggio nel prossimo capitolo della sua vita. LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd recitano accanto a Stewart.