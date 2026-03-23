Star Trek: Starfleet Academy, la serie si concluderà con gli episodi della stagione 2

La serie Star Trek: Starfleet Academy si concluderà con la stagione 2.

La conferma è stata data da Paramount+ al sito Variety e la messa in onda del primo gruppo di episodi si è conclusa sugli schermi americani il 12 marzo.

L'annuncio della chiusura dello show

Con un comunicato stampa ufficiale, CBS Studios e Paramount+ hanno dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi dell'ambizione, della passione e della creatività usate per portare in vita Star Trek: Starfleet Academy".

I produttori hanno aggiunto: "La serie ha introdotto gli spettatori a un coraggioso nuovo gruppo di personaggi, accolto volti conosciuti, ed ampliato l'universo di Star Trek in modi nuovi ed entusiasmanti".

Il giovane cast di Star Trek: Starfleet Academy

Il comunicato ha sottolineato: "Siamo grati ad Alex Kurtzman, Noga Landau, Gaia Violo e l'intero cast e la troupe che hanno ampliato i confini della narrazione nello spirito della visione di Gene Roddenberry. Non vediamo l'ora di condividere con tutti la seconda e ultima stagione in arrivo e di continuare a celebrare il cast, la troupe e tutto ciò che è stato realizzato con questa serie".

La prima stagione di Star Trek: Starfleet Academy, di cui potete leggere la nostra recensione, è stata accolta in modo positivo con circa 87% di recensioni favorevoli su RottenTomatoes, ma i dati delle visualizzazioni non sono stati all'altezza delle aspettative.

Cosa raccontava lo show della saga

La storia al centro della serie è ambientata nel 32esimo secolo dopo gli eventi raccontati in Star Trek: Discovery. I protagonisti sono gli studenti e gli insegnanti della nuova Starfleet Academy. Nel cast ci sono anche Sandro Rosta, Karim Diané, Kerrice Brooks, George Hawkins, Bella Shepard, Zoë Steiner, Holly Hunter, Paul Giamatti, Gina Yashere, Robert Picardo e Tig Notaro. Tra le guest star della prima stagione c'è stata anche Tatiana Maslany.

Alex Kurtzman è stato coinvolto come showrunner e produttore esecutivo insieme a Noga Landau e ha voluto ringraziare il team che ha realizzato lo show dichiarando: "Che stiate lavorando a Star Trek o facciate parte della meraviglia che è il fandom di Star Trek... è il suo vero cuore, la sua anima e la sua coscienza: la gioia deriva dall'avventurarsi oltre i confini del tempo, dello spazio e di ciò che è umanamente possibile al servizio della visione trasformativa del futuro di Roddenberry". Il comunicato ribadisce: "Quella visione incomparabile era alimentata da un ottimismo inesauribile. "Star Trek" scommette sul meglio della natura umana. Osa immaginare una società di "diversità infinita in infinite combinazioni", libera da guerre, odio, povertà, malattie e repressione, e dedita allo spirito di ricerca scientifica e al rispetto per tutta la vita, sia essa a base di carbonio o silicio, dalla pelle verde o blu".