Star Trek, William Shatner ironico sulle critiche a Starfleet Academy: "Non curano ancora l’ipermetropia?"

Star Trek: Starfleet Academy, l'ultima serie televisiva del longevo franchise fantascientifico, è finita nel mirito della critica di Stephen Miller e di diversi commentatori notoriamente schierati a destra, suscitando la reazione sarcastica di William Shatner.

Starfleet Academy ha debuttato settimana scorsa e come accade spesso per i moderni progetti di Star Trek, il pubblico si è diviso anche in questo caso per quanto riguarda i giudizi. Tuttavia, i critici le hanno assegnato sinora una percentuale dell'87% su Rotten Tomatoes.

Le critiche a Starfleet Academy e la risposta di William Shatner

Stephen Miller, vicecapo di gabinetto della Casa Bianca ha usato i social media per esprimere il proprio giudizio negativo sulla serie tv. Condividendo una breve clip della serie, Miller ha definito 'tragico' lo stato attuale del franchise, consigliando a Paramount+ di affidare il pieno controllo creativo della saga a William Shatner.

Primo piano di William Shatner in Star Trek

Peccato che la star non sia dello stesso avviso e abbia risposto ironicamente, difendendo Starfleet Academy: "Il fatto che nel XXXII secolo non abbiano ancora curato l'ipermetropia è una clamorosa svista degli sceneggiatori" ha scherzato Shatner "Inoltre, Paramount+ dovrebbe aumentare il budget, perché sono certo che un'organizzazione ben oliata come la Flotta Stellare, in un futuro così lontano, potrebbe permettersi più di un solo paio di occhiali per questo equipaggio ipermetrope del ponte di comando".

L'accusa a Star Trek

Stephen Miller ha chiamato in causa William Shatner e l'attore, interprete storico del Capitano Kirk, ha risposto con grande intelligenza. Non tutti gli utenti hanno colto l'ironia della star ma era chiaro che Shatner non volesse farsi trascinare in una diatriba politica.

I primi tre episodi di Starfleet Academy sono già disponibili anche in Italia sulla piattaforma di Paramount+. Nel cast della serie tv Holly Hunter nel ruolo di Nahla Ake, insieme a Tig Notaro e Robert Picardo nei panni del Dottore. La serie televisiva per Paramount+ è stata creata da Gaia Violo ed è la dodicesima del media franchise.