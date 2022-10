Star Trek e Star Wars: domani alle 21 con Simple e Madama un confronto "stellare" tra disegni e commenti

Lunedì 17 ottobre torna, alle ore 21:00, la nostra rubrica MovieDrawing, realizzata in collaborazione con gli autori di Simple e Madama, e l'appuntamento sarà dedicato alle due saghe stellari di Star Trek e Star Wars.

Insieme alla disegnatrice Lorenza Di Sepio e al fotografo e autore Marco Barretta, commenteremo e disegneremo ispirandoci ai due universi.

La nuova rubrica di Movieplayer, condotta da Antonio Cuomo ed Erika Sciamanna, coinvolgerà i fan proponendo opinioni, commenti e curiosità mentre Lorenza realizzerà in tempo reale i suoi sketch ispirati alla serie.

Nella serata di lunedì ci si immergerà nelle due saghe stellari più conosciute di sempre, parlando dei progetti cinematografici e televisivi di Star Trek e Star Wars.

In attesa dei nuovi film, progetti che arriveranno prossimamente nelle sale, i fan dei due universi possono vedere, apprezzare o criticare le serie che ampliano le storie originali.

Su Disney+, attualmente, stanno venendo distribuiti gli episodi di Andor, la serire prequel di Rogue One con protagonista Diego Luna, mentre i fan dell'equipaggio dell'Enterprise e dei loro colleghi possono scegliere tra vari titoli, che spaziano dai progetti animati come Star Trek: Lower Decks agli apprezzati Discovery e Picard.

Chi uscirà vincitore da questo confronto stellare e quali personaggi verranno realizzati in versione Simple e Madama? L'appuntamento da non perdere per scoprirlo è per lunedì su Twitch!