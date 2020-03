Star Trek: Picard, Patrick Stewart offre un mese gratuito di CBS

L'attore Patrick Stewart, protagonista di Star Trek: Picard, offre agli spettatori americani in quarantena un mese gratuito di CBS per guardarsi la serie.

Per alleviare l'insofferenza degli americani in quarantena per il coronavirus, Patrick Stewart ha deciso di offrire un mese gratuito di CBS, permettendo a tutti gli spettatori che ne approfitteranno di vedere in streaming anche Star Trek: Picard, la nuova serie tv che concluderà la sua prima stagione proprio il 26 marzo con l'ultimo episodio.

Star Trek: Picard - Patrick Stewart in una scena del primo episodio

Purtroppo il codice per il mese gratuito di CBS offerto da Patrick Stewart su Instagram è valido soltanto per lo streaming all'interno degli Stati Uniti, ma gli spettatori italiani possono comunque godersi lo show abbonandosi ad Amazon Prime Video, che renderà disponibile l'episodio conclusivo in contemporanea con l'originale e dove sono già visionabili le precedenti nove puntate.

Star Trek: Picard sta riscuotendo un ottimo successo tra i fan della saga di fantascienza, offrendo un valido sequel per Star Trek: The Next Generation, con un approfondimento esteso sul personaggio di Picard, interpretato dall'ormai celebre Patrick Stewart. Il plot della serie è infatti dedicato alle vicende direttamente successive a Next Generation e vede il ritorno di facce già note ai fan come quelle di Brent Spiner, Jonathan Del Arco, Jeri Ryan, Marina Sirtis e Jonathan Frakes.

Ancor prima del suo debutto a gennaio, Star Trek: Picard si era già aggiudicata la conferma per la sua seconda stagione, che tornerà naturalmente con Patrick Stewart nel suo iconico ruolo e con Michael Chabon nel ruolo di showrunner. Per gli spettatori americani in quarantena ora è il momento ideale per recuperare lo show, disponibile su CBS insieme a un ricco catalogo di titoli da consumare in streaming.