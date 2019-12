Star Trek: Picard, la serie sarà rinnovata per una seconda stagione

Star Trek: Picard, nonostante il debutto della serie a gennaio, è stata già rinnovata per una seconda stagione che sarà composta da 10 episodi.

Una buona notizia per i fan di Star Trek: Picard, la nuova serie che debutterà il prossimo 23 gennaio e il giorno successivo su Amazon Prime Video, che saranno lieti di sapere del rinnovo per una seconda stagione della serie tv da parte della CBS All Access.

Per quanto riguarda i prossimi dieci episodi della serie dedicata al leggendario capitano Jean-­Luc Picard, interpretato da Patrick Stewart, la CBS al momento non ha ancora rivelato se il cast sarà uguale a quello della prima stagione che comprende anche Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Alison Pill, Harry Treadaway ed Evan Evagora.

Star Trek: Picard, progetto supervisionato da Alex Kurtzman già co-creatore e produttore di Star Trek: Discovery, racconterà le nuove avventure di Jean-Luc Picard che è apparso l'ultima volta sugli schermi in occasione Star Trek - La nemesi del 2002.

Dal trailer diffuso a maggio da Amazon Prime Video, si deduce che un gravissimo e misterioso fatto ha avuto luogo poco dopo che l'ammiraglio, quindici anni prima, aveva salvato la flotta spaziale. Picard si ritrova, quindi, davanti a una serie di interrogativi che ci mostreranno un lato diverso del personaggio che siamo sempre stati abituati a conoscere. Lo show, come ha annunciato al Comic Con di San Diego il produttore esecutivo Akiva Goldsman, non sarà un sequel di Star Trek: Next Generation, ma sarà una serie dallo spirito molto più lirico, più sensibile che si baserà con attenzione sui suoi personaggi.