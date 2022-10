Star Trek: Picard 3, il nuovo trailer mostra ritorni e cambiamenti

Star Trek: Picard 3 debutterà sugli schermi di Paramount+ il 16 febbraio e online è stato condiviso il nuovo trailer in occasione del New York Comic-Con 2022.

Nel video si vedono alcuni dei ritorni legati a The Next Generation, svelando inoltre che Worf è cambiato ed è diventato un pacifista.

Worf, che tornerà in scena nella terza stagione di Star Trek: Picard, è per metà Klingon e per metà umano, situazione che lo ha messo in difficoltà in The Next Generation.

Il personaggio è poi diventato un ambasciatore della Federazione per l'Impero Klingon e si è riunito più volte insieme all'equipaggio dell'Enterprise. Nel video promozionale dei nuovi episodi si svela ora che ha rinunciato a combattere.

Star Trek: Picard ha fatto notizia da quando è stato rivelato che l'arco narrativo della terza stagione vedrà il capitano Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) riunirsi con l'equipaggio della U.S.S. Enterprise di Star Trek: The Next Generation, con la conferma del ritorno di Geordi La Forge (LeVar Burton), Will Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis), Worf (Michale Dorn), Beverly Crusher (Gates McFadden), con apparizioni di artisti del calibro di Brent Spiner (Data) e Denise Crosby (Tasha Yar), che hanno interpretato diversi ruoli di personaggi in TNG.

Star Trek: Picard approderà in streaming su Paramount+ a partire dal 16 febbraio, 2023.