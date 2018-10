Star Trek: Lower Decks, in arrivo una serie animata per CBS All Access

Star Trek vedrà espandersi il suo universo creato per CBS All Access con una serie animata, intitolata Lower Decks, di genere comedy ideata da Mike McMahan, già autore di Rick and Morty per Adult Swim.

Alex Kurtzman, produttore esecutivo del franchise, ha dichiarato: "Mike ha conquistato i nostri cuori con la sua prima frase 'Voglio realizzare uno show sulle persone che mettono la cartuccia gialla nel replicatore di cibo in modo che possa apparire una banana dall'altro lato'. Il nome del gatto di McMahan è Riker. Il nome di suo figlio è Sagan. Si tratta di una persona determinata, divertente in modo brillante e sa a memoria ogni aspetto degli episodi della saga, e quella è la sua formula segreta: scrive con il cuore puro, gioioso e vero di un fan. Mentre espandiamo il mondo di Star Trek orientandoci verso i fan di tutte le età, siamo così entusiasti di includere la straordinaria voce di Mike".

McMhan ha aggiunto: "Essendo da tutta la vita un fan di Star Trek è un sogno surreale e meraviglioso poter far parte di questa nuova era di Star Trek. Star Trek: Lower Decks è una serie animata composta da episodi di trenta minuti che nel suo nucleo è senza alcun dubbio Trek, e prometto di non aggiungere un episodio alla fine che riveli come tutto si sia svolto in un programma di adestramento".

Il titolo è un riferimento a uno dei migliori episodi di Star Trek: The Next Generation.