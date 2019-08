Star Trek, Karl Urban: "Quentin Tarantino? se non gli lasciassero fare il film sarebbero pazzi"

L'attore Karl Urban ha dato il suo appoggio ad uno Star Trek versione Quentin Tarantino, dichiarando che sarebbe da pazzi non permettere al regista di realizzare il film.

"Questo è un progetto di cui non ho informazioni, davvero non ho letto una sceneggiatura, ma ne capisco il concetto di base. Penso che se Quentin Tarantino vuol fare quel film sarebbe fenomenale. E' sicuramente uno dei registi più entusiasmanti attualmente sulla piazza e se ha interesse a girare un film di Star Trek, penso che lo studio sarebbe folle a non lasciarlo fare. Ovviamente mi piacerebbe farne parte", ha dichiarato in un'intervista al HuffPost Karl Urban, che ha interpretato Star Trek nella versione del 2009 diretta da J.J. Abrams, oltre a partecipare ai sequel Into Darkness - Star Trek e Star Trek Beyond.

Cannes 2019: Quentin Tarantino intervistato sul red carpet di C'era una volta a... Hollywood

L'idea di un "Pulp Fiction nello spazio" è stata proposta dallo stesso Tarantino al regista J.J. Abrams, che l'ha portata alla Paramount Pictures. Non si sa se quest'ultima deciderà di realizzare il film, ne sono stati resi noti dettagli sulla questione, se non che è stata scritta una prima bozza da parte dello sceneggiatore Mark L. Smith. Tarantino potrebbe sicuramente approfittare del 'buco' lasciato da Star Trek 4, progetto a cui avrebbero dovuto partecipare Chris Hemsworth e S.J. Clarkson ma che alla fine fu accontonato a causa degli incasasi deludenti dell'ultimo capitolo.

Ancora non si sa se il progetto verrà realizzato e se sarà lo stesso Quentin Tarantino a dirigerlo. Certo è che se la cosa dovesse essere confermata, il regista si troverebbe di fronte al lavoro forse più difficile della sua intera carriera. E se il decimo poi dovesse essere l'ultimo suo film, allora siamo sicuri che vorrà terminare in bellezza.