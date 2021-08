Star Trek: il film di Quentin Tarantino avrebbe mostrato viaggi nel tempo ed elementi in stile gangster

Star Trek avrebbe potuto avere un capitolo della saga ideato da Quentin Tarantino, progetto scatato da Paramount, e lo sceneggiatore Mark L. Smith ha ora condiviso alcuni dettagli del progetto.

Lo studio ha recentemente annunciato che sarà Matt Shakman a firmare la regia del prossimo lungometraggio che riporterà le avventure dell'Enterprise sul grande schermo.

Smith, intervistato da Bulletproof Screenwriting, ha ora spiegato che aveva ricevuto una telefonata da parte dei Bad Robot, la casa di produzione di J.J. Abrams, su indicazione di Quentin Tarantino per parlare del progetto legato alla saga di Star Trek: " Mi hanno chiamato e mi hanno detto 'Ehi, saresti disponibile? Vuoi essere coinvolto? Quentin vuole parlarti'. E ho risposto 'Sì'".

Mark ha quindi incontrato il regista: "Il primo giorno che ho incontrato Quentin ero nella stanza e lui stava leggendo una scena che aveva scritto ed era una fantastica sequenza in stile gangster, e la stava recitando. Gli ho detto che ero così arrabbiato di non aver registrato quel momento sul mio telefono. Avebbe avuto un valore incredibile, era fantastico".

Lo sceneggiatore aveva già rivelato in precedenza che nel lungometraggio il Capitano Kirk aveva un ruolo centrale ed era al centro di molti elementi divertenti. Smith ha ora aggiunto: "Abbiamo iniziato a lavorare e andavo a casa sua, una sera abbiamo visto dei vecchi film di gangster. Stavamo lì per ore... Abbiamo continuato a vedere dei film di genere, ridendo per i dialoghi pessimi, ma parlando di come si sarebbero fusi in quello che volevamo fare. Kirk è presente, tutti i personaggi erano coinvolti".

Mark L. Smith ha sottolineando parlando del film della saga di Star Trek: "Sarebbero stati quei personaggi. Immagino che se si fossero guardati gli episodi dello show non ci sarebbero stati dei veri legami. Sarebbe stato quasi come una puntata, davvero fantastica, della serie. C'erano degli elementi legati ai viaggi nel tempo... Si tratta di una storia davvero folle".