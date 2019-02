Star Trek: Discovery rinnovata per la stagione 3, con un nuovo showrunner

Star Trek: Discovery ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per una terza stagione che avrà però un cambio alla guida della serie Netflix. Lo show, in onda negli Stati Uniti su CBS All Access e distribuito in Italia dalla piattaforma di streaming, avrà infatti Michelle Paradise nel ruolo di co-showrunner accanto ad Alex Kurtzman.

L'autore e produttore ha dichiarato: "Michelle si è unita a noi a metà della seconda stagione e ha dato grande energia con la sua incredibile conoscenza dell'universo di Star Trek. La sua capacità di prestare attenzione ai personaggi e ai dettagli della storia, la sua determinazione e capacità di concentrazione sono già diventate essenziali nel portare avanti l'eredità di Star Trek e la sua prospettiva fresca ci ha sempre spinti a compiere dei passi in avanti. Sono orgoglioso nel dire che io e Michelle ci occuperemo ufficialmente insieme di Star Trek: Discovery".

Lo show ambientato nell'universo al centro di numerosi progetti per il piccolo e grande schermo tornerà quindi a raccontare le avventure dell'equipaggio della Discovery il cui destino si scontrerà con quello dell'Enterprise.

Fanno parte del cast dello show Jason Isaacs, James Frain, Sonequa Martin, Doug Jones, Anthony Rapp, Michelle Yeoh, Rainn Wilson, Mary Chieff, Shazad Latif e Chris Obi.