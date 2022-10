Star Trek: Discovery 5, nuove anticipazioni dal trailer

E' stato rilasciato nelle scorse ore, durante il Comic Con di New York, il trailer di Star Trek: Discovery 5, stagione che arriverà nel 2023 su Paramount+.

La clip di un minuto, ha regalato agli spettatori il primo filmato della stagione, insieme all'annuncio di tre nuovi membri del cast.

Star Trek: Discovery, un'immagine della serie

Callum Keith Rennie (The Umbrella Academy), come riportato da TVLine, interpreterà in Star Trek: Discovery Rayner, un "capitano della Flotta Stellare burbero e intelligente che mantiene una linea netta tra il comandante e l'equipaggio: lui guida, loro seguono". La descrizione ufficiale del personaggio prosegue con queste parole: "Non fa sottigliezze lungo la strada; la sua sensazione è che tu porti a termine il lavoro e ti scusi più tardi. E la collaborazione? Non è il suo forte."

Accanto a Rennie, come series regular, ci sono Eve Harlow (Agents of S.H.I.E.L.D.) ed Elias Toufexis (Shadowhunters). Harlow interpreta Moll, un ex corriere diventato fuorilegge dotato di un'impressionante mente strategica e di uno spirito acuto. "Va in ogni situazione con un piano chiaro e rimane concentrata e lucida sul suo obiettivo, anche quando le cose vanno storte". E non è intimidita dal capitano Burnham.

L'ak di Toufexis è "impulsivo e ferocemente protettivo" nei confronti del suo partner Moll, le conseguenze delle sue azioni non sono una sua preoccupazione.

La produzione si sta svolgendo in questi giorni a Toronto. Il cast include Martin-Green, Doug Jones (Saru), Rapp (Paul Stamets), Mary Wiseman (Sylvia Tilly), Cruz (Dr. Hugh Culber), David Ajala (Cleveland "Book " Booker) e Blu del Barrio (Adira).