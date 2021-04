Star Trek: Discovery 4, una nuova devastante minaccia nel trailer

Il primo trailer di Star Trek: Discovery 4 è arrivato e anticipa una nuova minaccia per l'equipaggio della nave spaziale al centro della serie Paramount+.

Il trailer è stato lanciato a seguito del panel "Women In Motion" durante il First Contact Day event su Paramount+, introdotto da Sonequa Martin. Il primo trailer di Star Trek: Discovery 4, della durata di un minuto e mezzo, immerge gli spettatori nell'azione mostrando la Discovery e la Federazione alle prese con una nuova strana minaccia: una devastante anomalia gravitazionale.

Star Trek: Discovery - Sonequa Martin-Green nella stagione 3

La terza stagione di Star Trek: Discovery ha visto Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) e il suo equipaggio raggiungere il 32° secolo, un'era inesplorata in precedenza nel franchise di Star Trek. Lì, Burnham e gli altri hanno dovuto lottare con un mondo senza la Federazione e scoprire la verità dietro il Burn, il misterioso evento responsabile del suo crollo.

In precedenza, lo showrunner di Star Trek: Discovery Alex Kurtzman ha rivelato che il villain della stagione 4 non sarebbe stata un'entità vivente, ma qualcosa di molto diverso. Come anticipa il nuovo trailer, si tratterà di una forza molto potente e possiamo dare un primo sguardo al tipo di distruzione che è in grado di causare:: una visione davvero agghiacciante. Per combatterla, Michael Burnham e la crew della Discovery dovranno collaborare con altri aiuti fuori dalla loro nave spaziale.

La quarta stagione di Star Trek: Discovery arriverà su Paramount+ entro la fine del 2021.