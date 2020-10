Star Trek: Discovery 4, CBS All Access annuncia il rinnovo della serie

Star Trek: Discovery 4 ha ottenuto il via libera alla produzione e CBS All Access ha annunciato che le riprese delle puntate inedite inizieranno il 2 novembre.

L'annuncio è stato compiuto con un video in cui Sonequa Martin-Green, Doug Jones e i produttori e showrunner Alex Kurtzman e Michelle Paradise svelano il rinnovo.

We are back! #StarTrekDiscovery Season 4 production begins November 2. 🖖 pic.twitter.com/Q5jdinqLvx — Star Trek on CBS All Access (@startrekcbs) October 16, 2020

La terza stagione di Star Trek: Discovery, che in Italia è distribuita da Netflix, sarà composta da tredici puntate in cui l'equipaggio della U.S.S. Discovery si ritrova in un futuro sconosciuto e molto distanti dai luoghi che consideravano "casa". I protagonisti, insieme a nuovi amici, dovranno collaborare per ristabilire la speranza nei confronti della Federazione.

Star Trek: Discovery vede Sonequa Martin come protagonista nei panni del Comandante Michael Burnham, Doug Jones nel ruolo del Comandante Saru, Anthony Rapp nel ruolo del Tenente Comandante Paul Stamets, Mary Wiseman nel ruolo della Guardiamarina Sylvia Tilly, Shazad Latif nei panni di Ash Tyler, Wilson Cruz come il dottor Hugh Culber, Anson Mount come il capitano Christopher Pike, Mary Chieffo come L'Rell, Tig Notaro come l'ingegnere capo Reno, Ethan Peck come Spock, Rebecca Romijn come il numero uno e Michelle Yeoh come Philippa Georgiou. Negli scorsi giorni è stato inoltre annunciato che nella serie tv esordiranno i primi personaggi transgender non binari dell'universo spaziale. Si chiameranno Adira e Gray, interpretati rispettivamente da Blu del Barrio e Ian Alexander.

Ricordiamo che la terza stagione di Star Trek: Discovery ha debuttato su CBS All Access il 15 ottobre 2020. Per quanto riguarda l'Italia, i nuovi episodi verranno rilasciati in contemporanea con gli Stati Uniti, come avvenuto con le precedenti due stagioni.