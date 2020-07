Star Trek: Discovery 3, la data del debutto sugli schermi americani

Star Trek: Discovery 3 ha ora una data di uscita prevista sugli schermi americani di CBS All Access e i fan dovranno attendere fino a ottobre.

Star Trek: Discovery 3 ha ora una data di uscita: il 15 ottobre debutteranno sugli schermi americani di CBS All Access gli episodi inediti della serie sci-fi, disponibili in Italia grazie a Netflix.

L'annuncio è stato compiuto con un teaser che anticipa i cambiamenti avvenuti nella vita dei protagonisti, svelati nell'ultima puntata andata in onda.

La terza stagione di Star Trek: Discovery sarà composta da tredici puntate , distribuite sugli schermi con cadenza settimanale, e racconterà quello che accade a Burnham, personaggio interpretato da Sonequa Martin-Green e all'equipaggio dell'USS Discovery. I personaggi dovranno infatti ristabilire la speranza nella Federazione e affrontare numerosi ostacoli.

Alex Kurtzman ha anticipato: "Burnham affronterà molti cambiamenti e proverà dei sensi di colpa".

Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà David Ajala con il ruolo di Book, dotato di un carisma naturale e un atteggiamento che lo porta spesso a causare problemi, riuscendo difficilmente ad uscirne. Nelle puntate ci saranno anche dei personaggi inediti, di cui non sono stati rivelati i dettagli.

Nel cast anceh Doug Jones, Anthony Rapp, Mary Wiseman, Wilson Cruz, David Ajala e Michelle Yeoh.