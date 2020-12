Star Trek: le ceneri di James Doohan sono state portate di nascosto sulla Stazione Spaziale Internazionale

Le ceneri dell'attore James Doohan, interprete di Montgomery "Scotty" Scott nella serie di Star Trek, sono state portate sulla Stazione Spaziale Internazionale dodici anni fa, ovviamente di nascosto.

La strana notizia è stata svelata da un'untervista pubblicata da Times of London che rivela i dettagli di quanto accaduto oltre un decennio fa.

Richard Garriott, uno dei primi astronauti a viaggiare con destinazione la stazione spaziale in forma privata, ha infatti portato le ceneri di James Doohan con sé quando, nel 2008, ha compiuto una missione della durata di dodici giorni.

Secondo la ricostruzione effettuata dal giornale, solo la famiglia dell'attore che ha fatto parte del cast della serie Star Trek era a conoscenza di quanto accaduto.

Garriott ha raccontato di aver posizionato le ceneri e una fotografia di Doohan al di sotto del pavimento del modulo spaziale Columbus. Garriott ha spiegato: "Si è trattato di un gesto compiuto completamente in clandestinità".

Chris, il figlio dell'interprete di Scotty, ha dichiarato che l'ultimo desiderio del padre era quello di poter essere portato sulla stazione spaziale. La famiglia, nel 2005, aveva provato a chiedere ufficialmente il permesso di rispettare le sue ultime volontà, tuttavia la loro richiesta era stata respinta.

Richard ha aggiunto: "La sua famiglia è stata molto felice del fatto che le ceneri siano state portate lì, ma eravamo tutti delusi dal non poterne parlare pubblicamente per così tanto tempo. Ora è trascorso abbastanza tempo da poterlo fare"