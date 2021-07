Star Trek 4: Matt Shakman regista del nuovo film della saga

Matt Shakman, dopo il successo di WandaVision, sarà il regista di Star Trek 4, il nuovo film della saga che verrà prodotto da Paramount e Bad Robot.

Il progetto è in fase di sviluppo ormai da tempo e le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2022.

La sceneggiatura del possimo capitolo della saga cinematografica di Star Trek è stato scritto da Lindsey Beer e Geneva Robertson. Matt Shakman, prima della serie Marvel prodotta per Disney+, è stato coinvolto come produttore e regista di The Great e ha diretto episodi di show come It's Always Sunny in Philadelphia, Fargo e Il Trono di Spade.

Per ora non sono stati rivelati ulteriori dettagli riguardanti il cast, la trama o il team impegnato a realizzare il lungometraggio. Emma Wats, a capo di Paramount, sembra abbia insistito molto pur di ottenere il coinvolgimento di Shakman e il filmmaker ha rifiutato altre proposte scegliendo di occuparsi del proseguimento della saga stellare.

WandaVision, la serie Marvel con star Elizabeth Olsen e Paul Bettany, ha ottenuto poche ore fa ben 23 nomination agli Emmy 2021, rimanendo alle spalle di The Crown e The Mandalorian che sono arrivate a quota 24. Il progetto destinato a Disney+ ha ottenuto inoltre l'ottima accoglienza da parte della critica e degli spettatori che hanno apprezzato il modo in cui è proseguita la storia di Scarlet Witch e Visione dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame.