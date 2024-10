Una star di Stranger Things nel trailer del fantasy "alla Spielberg" di A24: The Legend of Ochi

Dopo essere stato annunciato tre anni fa, The Legend of Ochi sta finalmente per arrivare nelle sale. A24 ha diffuso in streaming il trailer del fantasy per ragazzi e già si preannuncia come uno dei suoi titoli più diversi.

Il film è incentrato su una giovane ragazza che scappa dalla sua casa su un'isola che si affaccia sul Mar Nero e che poi incontra e impara a comunicare con uno degli esseri del titolo. Le creature bluastre con orecchie simili a quelle di Yoda sono temute dagli abitanti dell'isola, ma la ragazza fa amicizia con un esemplare più giovane e innocente.

Il filmato svela l'originale e meraviglioso mondo creato per questa imperdibile avventura e fornisce una piccola anticipazione delle possibilità che possono emergere man mano che impariamo a conoscere meglio gli Ochi, la minaccia che rappresentano e il motivo per cui l'intera comunità li teme.

The Legend of Ochi è stato descritto dagli addetti ai lavori come se avesse la stessa atmosfera dei film di Peter Jackson prima dell'era del Signore degli Anelli. Sembra emergere anche qualche influenza dal cinema di Steven Spielberg, dato che il plot ricorda vagamente la premessa di E.T.

Willem Dafoe, Emily Watson e Finn Wolfhard nel cast vocale del film per famiglie The Legend of Ochi

Secondo quanto riportato, i dirigenti di A24 sono rimasti talmente colpiti dalla sceneggiatura e dall'atmosfera dell'avventura che hanno deciso immediatamente di collaborare con il regista esordiente Isaiah Saxon. La casa di produzione ha una storia di promozione di voci indipendenti e nuove, quindi non sorprende che abbia colto al volo l'opportunità di portare questa storia in vita e sui grandi schermi di tutto il mondo.

Un'altra indicazione del potenziale di The Legend of Ochi è che è riuscito ad attirare l'attenzione di diversi grandi nomi di Hollywood: nel cast figurano Willem Dafoe (Poor Things), Emily Watson (Midas Man), Helena Zengel (News of the World) e Finn Wolfhard (Stranger Things). Mentre alla produzione ci sono anche i fratelli Russo. La pellicola uscirà nelle sale il 28 febbraio 2025.