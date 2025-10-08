Le star di KPop Demon Hunters infiammano il Tonight Show con Golden, la hit da record di Netflix

Il fittizio gruppo musicale Huntr/x è stato acclamato dal pubblico del Tonight Show di Jimmy Fallon, il popolare late-night americano, esibendosi per la prima volta dal vivo sulle note della hit Golden.

EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami prestano le loro voci per il canto ai personaggi principali del film animato: Rumi, Mira e Zoey. Un successo planetario quello di KPop Demon Hunters, che in pochissimo tempo ha conquistato gli abbonati della piattaforma.

Il successo planetario di Golden

Nel corso della puntata, Jimmy Fallon ha sottolineato che Golden è diventata disco di platino e il conduttore ha dato lui stesso la notizia in diretta alle tre cantanti.

Le tre protagonista di KPop Demon Hunters

Nell'ultima settimana di rilevamento, l'album ha totalizzato 102.000 unità, con 117 milioni di stream ufficiali on-demand. A settembre, Golden ha fatto la storia, diventando la prima canzone di un gruppo animato a mantenere il primo posto nella Billboard Hot 100.

Il passaggio delle Huntr/x al Saturday Night Live

Anche le altre canzoni del film sono entrate in classifica: da Your Idol (4°) a Soda Pop (5°) e How It's Done (8°). Nel frattempo, dopo Jimmy Fallon, ecco il prossimo passo del Saturday Night Live.

Il successivo passo delle Huntr/x è stata la partecipazione al Saturday Night Live, leggendario talk show comico americano. Nel programma, le cantanti sono comparse nei panni di loro stesse al fianco di Bad Bunny, che ha interpretato un fan nerd del gruppo K-pop immaginario.

In quell'occasione, le Huntr/x hanno eseguito live una versione ridotta di Golden, alimentando l'entusiasmo del pubblico. KPop Demon Hunters è diretto da Maggie Chung e Chris Appelhans, co-prodotto da Netflix Animation, Sony Pictures Animation e Columbia Pictures, con Arden Cho che presta la propria voce al personaggio di Rumi, protagonista del lungometraggio animato che in poche settimane ha spopolato sulla piattaforma streaming.