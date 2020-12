Star: Disney+ aggiungerà sulla piattaforma contenuti Hulu senza costi aggiuntivi

Dal prossimo 23 febbraio Disney lancerà un nuovo brand di streaming, chiamato Star, che includerà anche contenuti targati Hulu visibili dagli abbonati vedere senza costi aggiuntivi.

Disney ha già ottenuto oltre 86 milioni di abbonati globali dalla data del suo lancio negli USA, lo scorso novembre 2019, e ora si appresta a integrare altri contenuti di diversi studi creativi, inclusi Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios e 20th Television. Ora arriva la notizia che ci saranno anche alcuni contenuti targati Hulu, servizio streaming acquisito da Disney.

Disney+ annuncia Star, la sezione dedicata ai contenuti per adulti come Deadpool e Alien

All'inizio di dicembre si vociferava già che Disney stesse prendendo in considerazione una mossa che unisse Disney+ e Hulu e, a quanto pare, ora arriva la conferma di questa decisione. Durante l'Investor Day 2020, infatti, è stato rivelato che a partire dal 23 febbraio 2021, gli abbonati Disney+ internazionali avranno accesso ai contenuti di Hulu senza costi aggiuntivi.

Con questa mossa, Disney ha l'opportunità di offrire agli abbonati internazionali di Disney+ un motivo in più per rinnovare l'abbonamento, aggiungendo una sezione con contenuti per adulti, una richiesta lanciata più volte nel corso di quest'anno dagli utenti della piattaforma.