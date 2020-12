Disney+ annuncia Star, la sezione dedicata ai contenuti per adulti come Deadpool e Alien

A febbraio verrà lanciato il canale Star su Disney+, un'area della piattaforma che conterrà contenuti per adulti come i film di Deadpool o Alien.

Disney+ ha annunciato il lancio di Star, previsto per il 23 febbraio 2021 in molti mercati internazionali, che proporrà contenuti per adulti come Deadpool 2, Alien o Die Hard.

Il canale offrirà molti titoli ottenuti grazie all'acquisizione della 20th Century Fox e sarà un'area protetta da password, per evitare la visione ai bambini.

Il lancio di Star avverrà inizialmente in Europa, Canada, Australia, Nuova Zelanda e Singapore e il prezzo dell'abbonamento salirà a quota 8,99€ al mese circa.

Il servizio proporrà serie tv e film prodotti da Disney Television Studios, FX e della Disney, aggiungendo quindi numerosi titoli cinematografici e prodotti per il piccolo schermo. I contenuti comprenderanno anche quelli prodotti per ABC, FX, Freeform, Searchlight e 20th Century Fox.

L'obiettivo, come dichiarato dall'amministratore delegato Bob Chapek, è di proporre contenuti già in possesso dello studio e distribuirli a livello internazionale tramite la propria piattaforma.

Le prime indiscrezioni sui titoli in arrivo su Disney+ parlano quindi di titoli come Deadpool, Alien, Kingsman: Secret Service, I Griffin, Atlanta e Logan - The Wolverine.