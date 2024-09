Le star di Captain America e Deadpool vi faranno impazzire in questo nuovo monster movie

Vertical ha diffuso in streaming il primo trailer di Elevation, nuovo film d'azione post-apocalittico con protagoniste due star dei Marvel Studios.

Diretto da George Nolfi, il film racconta la storia di un padre single, interpretato da Anthony Mackie, che si imbarca in una pericolosa ricerca insieme a due donne, interpretate da Morena Baccarin e Maddie Hasson, per salvare la vita di un giovane ragazzo.

Il film ha un'ambientazione post-apocalittica con la presenza di un mostro e segna l'unica uscita importante al cinema per Mackie prima dell'arrivo di Captain America: Brave New World il prossimo febbraio.

Il trailer vede il personaggio di Mackie prendersi cura di un ragazzo malato in una zona delle Montagne Rocciose prima di avventurarsi oltre un confine che delimita l'inizio di un territorio apparentemente dominato dai mostri. Baccarin, nota soprattutto per essere apparsa nei film di Deadpool nel ruolo di Vanessa, è la co-protagonista e il suo personaggio e quello di Hasson si uniranno a lui nella missione.

Anthony Mackie al di fuori del MCU

L'attore è noto soprattutto per aver interpretato Sam Wilson nel Marvel Cinematic Universe, ma non è ancora stato protagonista di un film di successo né all'interno né all'esterno di questo franchise. Captain America: Brave New World sarà un importante banco di prova in questo senso, ma c'è lì già un pubblico affezionato, visto che si tratta di un film Marvel. Elevation, invece, è un'idea originale e la performance del film potrebbe essere un segnale interessante per quanto riguarda la sua capacità di attirare pubblico nelle sale.

Dal trailer, Elevation presenta elementi sia di A Quiet Place che di The Tomorrow War, entrambi film di successo. Non è ancora chiaro, tuttavia, se i mostri del film siano alieni, come nei due film citati, o se si siano in qualche modo evoluti o siano stati creati sulla Terra. Il filmato conferma comunque che sono veloci e letali, e il titolo del film e alcune sequenze suggeriscono che potrebbero vivere - o provenire - dal sottosuolo.

Captain America 4, Anthony Mackie ammette: "Non c'è molta libertà creativa ai Marvel Studios"

Per George Nolfi e Mackie è la terza collaborazione dopo l'attore era apparso anche nei precedenti film del regista, ovvero The Banker e I guardiani del destino. Elevation uscirà nelle sale americane l'8 novembre 2024.