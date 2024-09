La stanza accanto: l'emozionante trailer del film di Pedro Almodovar che ha trionfato a Venezia

Ben prima che qualcuno ne vedesse un solo fotogramma, si sapeva che La stanza accanto sarebbe stato oggetto di discussione nella stagione dei premi.

È quello che succede quando si ha un film diretto da Pedro Almodóvar (tra l'altro nientemeno che il suo debutto in lingua inglese) e interpretato da Tilda Swinton e Julianne Moore. Ora non resta che vedere cosa ne penserà il pubblico quando uscirà finalmente nelle sale.

Come si vede nel trailer del film, La stanza accanto racconta la storia due vecchie amiche persesi di vista che in passato avevano lavorato insieme alla stessa rivista. Ora, anni dopo, si ricongiungono in una situazione che viene descritta come estrema ma toccante.

Il film, che vede la presenza nel cast anche di John Turturro e Alessandro Nivola, è scritto e diretto da Pedro Almodóvar e si è aggiudicato il Leone d'Oro al miglior film all'ultima Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola debutterà nelle sale italiane il 5 dicembre 2024. Su queste pagine trovate già la recensione de La stanza accanto.

Secondo la descrizione ufficiale, il film segue Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton), che erano amiche in gioventù, quando lavoravano insieme alla stessa rivista. Ingrid è diventata una scrittrice di romanzi d'autore, mentre Martha una reporter di guerra, e le circostanze della vita le hanno separate. Dopo anni di lontananza, si ritrovano in una situazione estrema ma stranamente dolce.

Come riportato da Variety, le due star del film, Julianne Moore e Tilda Swinton, potranno entrambe essere candidate come Miglior attrice protagonista alla prossima stagione dei premi. Inoltre, il co-protagonista John Turturro sosterrà per la prima volta la campagna per l'Oscar nella categoria del miglior attore non protagonista.