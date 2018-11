Stanlio e Ollio: un nuovo trailer del film biografico

Stanlio e Ollio, il film biografico con protagonisti gli attori Steve Coogan e John C. Reilly nella parte delle due icone del cinema, arriverà nei cinema americani il 28 dicembre e in Italia il 18 aprile 2019, ma nell'attesa è possibile vedere un trailer inedito del progetto.

Il lungometraggio racconta la storia dell'amicizia esistente tra le star della comicità seguendone il viaggio, ideato come tour di addio, in Gran Bretagna e Irlanda. Gli eventi si svolgeranno nel 1953, anno in cui Hardy iniziava ad avere dei gravi problemi di salute e i due faticavano a ottenere l'attenzione del pubblico.

Sul grande schermo, inoltre, ci sarà spazio per le moglie dei due attori, Lucille e Ida, ruoli affidati a Shirley Henderson e Nina Arianda.

La regia è stata affidata a Jon S. Baird, mentre la sceneggiatura è firmata da Jeff Pope (in passato autore di Philomena).

Ecco il trailer inedito: