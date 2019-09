Stanlio e Ollio in DVD e Blu-ray, in esclusiva una clip tratta dagli extra del film

Stanlio e Ollio esce in DVD e Blue Ray il 19 settembre, in esclusiva una clip tratta dagli extra del film che narra le vicende del celebre duo comico.

Stanlio e Ollio, il film che narra le vicende del celebre duo comico, esce il prossimo 19 settembre in DVD e BLU-RAY grazie Koch Media. Oggi vi presentiamo una clip esclusiva tratta dagli extra della versione homevideo.

Siamo nel 1953, Stan Laurel e Oliver Hardy, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale che attraverserà l'Inghilterra, ma l'epoca d'oro della comicità è finita e i due sono incerti sul loro futuro. Di fatto il pubblico alle loro esibizioni è molto scarso ma i due riescono ancora a far risplendere la loro arte e a far ridere gli spettatori, facendo rinascere quel legame indissolubile con i loro fan. Il tour si rivela un successo, ma i fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l'importanza della loro amicizia.

Steve Coogan è Stanlio mentre John C. Reilly interpreta Ollio. Nina Arianda è Ida, la moglie di Stanlio, Shirley Henderson è Lucille, la moglie di Ollio. Danny Huston, Rufus Jones e Susy Kane completano il cast diretto da Jon S. Baird. La sceneggiatura è stata affidata a Jeff Pope.

Stanlio e Ollio: Steve Coogan e John C. Reilly in un'immagine del film

Stanlio e Ollio ha ottenuto un ottima accoglienza di pubblico e critica tanto da guadagnarsi una candidatura ai Golden Globe (John C. Reilly come miglior attore in un film commedia o musicale) e tre candidature ai BAFTA (miglior film britannico, miglior attore a Steve Coogan e miglior trucco).

La pellicola è basata sul libro Laurel & Hardy - The British Tours di 'A.J.' Marriot ed esce nell'edizione DVD e BLU-RAY grazie a Koch Media il 19 settembre. L'edizione Home Video contiene sene tratte dal backstage e alcune featurette tra cui quella che si concentra sull'amicizia tra i due comici e della vi presentiamo in esclusiva una video clip.