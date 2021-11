Stanley Tucci e John Krasinski: la foto del loro Ringraziamento è accompagnata da un video virale

Stanley Tucci ha celebrato il Giorno del Ringraziamento con suo cognato, l'attore e regista John Krasinski, condividendo una foto che li ritrae insieme ed un video che li riguarda e che è diventato virale.

Questa settimana, tantissime famiglie americane hanno celebrato il cosiddetto Thanksgiving Day: tra coloro che si sono riuniti intorno al tavolo con l'intento di ringraziare per quanto ricevuto nel corso dell'anno appena trascorso, non sono mancati Stanley Tucci e John Krasinski. Come molti già sapranno, infatti, i due sono cognati: Krasinski ha sposato Emily Blunt, co-protagonista di Tucci ne Il diavolo veste Prada, mentre Tucci ha sposato la sorella maggiore di Blunt, Felicity, nel 2012.

"Felice Ringraziamento dalla mia famiglia alla vostra", si legge nel post che Tucci ha condiviso sui social, allegando una foto Polaroid di lui e Krasinski che chiacchierano. L'attore di Hunger Games ha anche aggiunto un video che mostra l'utente di TikTok Alexa Shoen mentre afferma di ricordare a se stessa che Tucci e Krasinski sono parenti ogni volta che si sente "stressata per il peso del mondo". "Probabilmente si sono stretti la mano mentre portavano un contorno, da qualche parte in America. È la mia pratica meditativa più profonda quella di passare attraverso questo scenario nella mia testa", dice quindi Shoen su Tucci e Krasinski.

I fan, inclusa Shoen, hanno ricoperto di commenti il post di Tucci. "Oh mio Dio, non riesco a respirare, la mia meditazione aggiornata ora comprende il fatto che siete seduti intorno al tavolo e ringraziare e guardare questo TikTok. Auguri a te e ai tuoi, Tucci. È un onore fare la tua conoscenza in questo modo", ha scritto la protagonista del video, mentre un altro utente ha aggiunto: "Questa è una delle cose migliori che abbia mai visto/sentito su questa piattaforma". Un utente ha persino scherzato sul fatto che Tucci e Krasinski dovrebbero recitare insieme in un film che celebri il loro essere i due "generi" della famiglia Blunt, intitolato "American Sons in Law".