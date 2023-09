Worth - Il patto, la recensione: un solido dramma d'inchiesta

11 settembre 2001: una tragedia sconvolge il mondo intero, segnando per sempre la lotta al terrorismo e le vite degli americani. La guerra infatti arriva direttamente in terra americana e ancora una volta a pagare le conseguenze sono i civili, con oltre tremila morti e quasi seimila feriti. Testimone di quanto accaduto, da poco - paradossalmente - di ritorno a New York è l'avvocato Kenneth Feinberg, specializzato in mediazioni, che dal finestrino osserva quel fumo nero che comincia a circondare la metropoli.

Worth: Michael Keaton in una foto del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Worth - Il patto, proprio Feinberg decide di proporsi al Congresso come legale per gestire il Fondo del risarcimento delle vittime dell'attentato, una gran quantità di denaro che sarà devoluto in favore dei familiari a patto che questi non muovano ulteriori cause contro le compagnie aeree o il governo. Il maggior ostacolo risiede nel calcolare la quantità di denaro che ogni richiedente dovrà ottenere a trattazione conclusa e per due anni lui e il suo team legale cercheranno di ottenere le condizioni maggiormente favorevoli per i loro assistiti, ma non sarà semplice convincere a scendere a compromessi delle persone che hanno perso figli, compagni e genitori in quel drammatico giorno.

Il colore dei soldi

Worth: una sequenza del film

"Qual è il valore di una vita?" è la domanda che il personaggio di Michael Keaton pone ai suoi studenti in un'aula universitaria nei primi secondi del film ed è d'altronde il tema su cui ruota l'intera narrazione. Worth - Il patto è un resoconto più o meno preciso dei fatti, di quanto realmente avvenuto dopo che gli Stati Uniti hanno fatto i conti con i propri demoni. Uno script che era stato inserito nel 2008 in quella black list relativa alle migliori sceneggiature non ancora realizzate, e che qui rivive in un film che segue la lezione di quel cinema civile anni '70, che da Tutti gli uomini del presidente (1976) in poi ha aperto gli occhi al pubblico americano sui mali nascosti della società dove vivono. E in quest'occasione si tocca un tema quanto mai sensibile come quello dell'attacco al World Trade Center, ancora freschissimo - e probabilmente ancora per molti decenni a venire - non solo in patria ma anche nel cuore dell'opinione pubblica mondiale, tra luci e ombre mai del tutto schivate.

Ricchi e poveri

Worth: Stanley Tucci in un'immagine

Non è un caso che anche in Worth - Il patto si respirino i mali di un sistema atto a privilegiare le classi più agiate e gli interessi delle multinazionali anche in un contesto così tragico, dove il denaro è sempre e comunque secondario rispetto alla cospicua perdita di vite umane, che si siano smarrite in maniera più o meno dolorosa e/o spaventosa mentre le Torri Gemelle prendevano fuoco e collassavano su stessa, o ancora hanno trovato la morte a bordo di uno degli aerei dirottati. Un racconto che non poteva sottrarsi a un certo didascalismo nell'effettiva messa in scena e infatti le due ore di visione sono parlate all'ennesima potenza, giacché si offrono le testimonianze di persone che hanno perso un loro caro, "interrogate" dal team di avvocati facente parte a Feinberg, al fine di trovare una soluzione adatta a tutti e sistemare il conteso prima della deadline.

Voce dopo voce

Worth: Stanley Tucci in una scena del film

Un'operazione per forza di cosa monotona ma non per questo priva di tensione, con l'emotività che cresce potente in alcuni passaggi soprattutto tramite le storie dei personaggi secondari coinvolti: da donne tradite a coppie omosessuali che non vedono riconosciuto il loro diritto nemmeno dopo quanto avvenuto, da familiari di agenti di borsa che pretendono un risarcimento maggiore rispetto a quelli di un cuoco, e così via si dipanano vicende eterogenee, atte a rappresentare il mondo contemporaneo nelle sue molteplici, spesso amare, sfaccettature. La regista Sara Colangelo, americana ma di chiare origini italiane, sa come dirigere i passaggi introspettivi e privati nelle sue connotazioni più scomode - da recuperare anche il suo precedente Lontano da qui (2018) - e può contare su un solido cast capitanato dal già citato Michael Keaton, coadiuvato in altri ruoli principali dagli altrettanto ottimi Stanley Tucci e Amy Ryan.