Squid Game: con Zlatan Ibrahimovic e Khaby Lame si fa ancora più pericoloso (VIDEO)

Zlatan Ibrahimovic si è fatto contagiare da Squid Game sorprendendo Khaby Lame mentre il TikToker era intento ad affrontare la prova del ponte di vetro in un suo video.

Khaby Lame, una vera e propria star di TikTok, non ha potuto fare a meno di prendere parte al fenomeno del momento omaggiando Squid Game con un video: assieme al campione calcistico, Zlatan Ibrahimovic, l'influencer ha ricreato una sequenza dell'amata serie Netflix.

Lame ha deciso di optare per la celebre scena della prova del ponte di vetro: il TikToker numero uno dei social italiani, che per quanto concerne i follower ha superato perfino Chiara Ferragni, nel filmato cammina in bilico sulle due travi evitando di provare a saltare sulle piastre di vetro temperato.

Una volta completato il percorso il partecipante si guarda intorno, con un ghigno sul volto, pensando di essere salvo... ma proprio quando sembra essere sul punto di tirare un respiro di sollievo compare davanti a lui una delle guardie del gioco, con indosso l'iconico costume rosso.

Ma la vera sorpresa non è questa, bensì chi si cela sotto la maschera: si tratta proprio del famoso campione calcistico. Nella didascalia del filmato, divenuto ormai virale sia su Instagram che su Twitter, si può leggere: "@iamzlatanibrahimovic : My Game My Rules".