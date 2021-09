Squid Game, la serie coreana di Netflix sta conquistando il pubblico: supererà Bridgerton?

C'è un nuovo contendente per il titolo di Serie più vista su Netflix e il suo nome è Squid Game. Si tratta di uno show coreano che dal suo debutto sulla piattaforma ha fatto registrare numeri altissimi, e potrebbe persino superare il record di Bridgerton.

Locandina di Squid Game

Come riporta Deadline, il drama sud-coreano in 9 episodi scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk sta conquistando gli abbonati di Netflix.

Dal suo debutto sulla piattaforma, avvenuto il 17 settembre, la serie si è posizionata prima nelle classifiche dei titoli più visti di 90 paesi, inclusi Qatar, Bolivia e Ecuador.

Per di più, è anche la prima serie coreana a dominare la Top 10 statunitense, in quanto nel giro di pochissimo tempo è riuscita a scalarla partendo dall'ottava posizione, per poi raggiungere la seconda e la prima nei giorni successivi. Posizione che, al momento, mantiene ancora, come in precedenza avevano fatto altre hit globali come Shadow and Bone e Bridgerton.

E a proposito della serie di Shonda Rhimes, chissà che questa non venga raggiunta o addirittura superata da Squid Game.

Dopotutto, al momento lo show coreano è sulla buona strada per lasciarsi alle spalle Lupin, che è attualmente la seconda serie più vista della piattaforma, avendo raggiunto i 76 milioni di case che hanno visto almeno due minuti dello show nelle prime quattro settimane dal suo debutto.

Chi ci dice che Squid Game non possa raggiungere anche gli 86 milioni di Bridgerton?

Di certo, il co-CEO di Netflix Ted Sarandos si aspetta grandi cose dalle show: "Squid Game sarà sicuramente il nostro più visto tra quelli non in lingua inglese. È uscito solo da 9 giorni, ma ha già tutte le carte in regole per essere la nostra serie più popolare".

E voi, avete già visto Squid Game?