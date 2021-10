Squid Game: Netflix aggiunge le immagini profilo della serie tv (FOTO)

Netflix ha aggiunto le immagini profilo ufficiali di Squid Game sulla propria piattaforma. I fan della serie hanno così la possibilità di dedicare il proprio avatar ad uno dei personaggi principali della serie sudcoreana che continua a raccogliere un clamoroso successo nel mondo.

Quando è trascorso un mese dal suo rilascio su Netflix, Squid Game rappresenta senza dubbio la serie TV del momento. Tramite un costante passaparola e tam tam sui social, lo show sudcoreano è diventato il titolo di punta dello streamer, capace di infrangere record su record relativi ai numeri di visualizzazioni. Va da sé che i personaggi di Squid Game, così come le ormai iconiche tute da loro indossate, sono diventati dei veri e propri punti di riferimento per quanto riguarda meme e dibattiti sui social. Ecco perché Netflix ha quindi ben pensato di aggiungere sulla piattaforma streaming le immagini profilo dedicate proprio alla serie sudcoreana. A partire da oggi, dunque, gli utenti hanno la possibilità di cambiare il proprio avatar, scegliendo tra tutti i protagonisti dello show. Un modo per rimanere sempre al passo con i tempi e dare sfogo alla propria passione per Squid Game.

La serie distopica è la più vista al mondo su Netflix, con oltre 111 milioni di spettatori sparsi per il pianeta. Numeri che hanno permesso a Squid Game di infrangere il precedente record stabilito da Bridgerton: la serie in costume aveva infatti raccolto "solo" 82 milioni di visualizzazioni nel primo mese di uscita. Lo show sudcoreano ha raggiunto la prima posizione nella classifica di ben 90 paesi, aiutato anche dagli investimenti di Netflix nella sottotitolazione e nel doppiaggio in più di 30 lingue, molto più di quanto abbiano mai fatto i rivali del colosso.

Scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk, Squid Game segue persone oppresse che decidono di prendere parte ad un gioco misterioso per tentare di svoltare dal punto di vista economico. Minyoung Kim, vicepresidente dei contenuti Netflix per Corea, Sud-est asiatico, Australia e Nuova Zelanda, ha affermato che Squid Game "ha superato le nostre più rosee aspettative".