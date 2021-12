Squid Game, in arrivo il libro che svela tutti i segreti della serie

Si chiama Entra nel gioco del calamaro il nuovo libro guida non ufficiale ai segreti della serie tv evento Squid Game, un vero e proprio successo globale tra i più sorprendenti di sempre.

Il libro è il manuale di istruzioni 100% non ufficiale per scoprire tutti i segreti, retroscena e curiosità della serie evento di maggior successo degli ultimi tempi, e avventurarsi nel K-world, il fantastico universo culturale coreano. Preparati a diventare il giocatore numero 457. Cosa sei disposto a fare per pagare i tuoi debiti? 456 giocatori con un debito da saldare, s'impegnano in diversi giochi per bambini che comportano però dei pegni (mortali). Non si può abbandonare, chi perde perde la vita. Squid Game è un mix conturbante di giochi per bambini, sangue, lotta per la sopravvivenza e critica di sistema che affonda le sue origini in Battle Royale e nell'universo manga.

Una scena di Squid Game

Un successo che in pochissimo tempo si è esteso ben oltre la stessa serie TV, divenendo un fenomeno mondiale. L'autore è Park Minjoon, sceneggiatore e critico televisivo sudcoreano, nato a Ssangmun-dong, quartiere operaio della capitale, ha studiato cinematografia all'Università Nazionale di Seul. Da piccolo i suoi giochi preferiti erano le biglie, il tiro alla fune e il gioco del calamaro. Questo è stato il suo ultimo libro prima di scomparire misteriosamente dopo aver ricevuto una strana offerta in metropolitana...

