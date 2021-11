Squid Game: il finale alternativo della prima stagione rivelato dal creatore della serie

Hwang Dong-hyuk, il creatore di Squid Game, ha svelato il finale alternativo che aveva scritto per la prima stagione dello show. L'ultimo successo di Netflix, che ha debuttato lo scorso settembre, è diventato rapidamente la serie originale numero uno del gigante dello streaming; come ormai tutti sappiamo lo show sudcoreano parla di una competizione di mortale in cui l'ultimo sopravvissuto vince un'enorme quantità di denaro.

Una scena di Squid Game

Creata e diretta da Hwang, la serie narra la storia del protagonista, Seong Gi-hun/No. 456 (Lee Jung-jae), un autista divorziato con un problema di gioco d'azzardo che viene reclutato per prendere parte allo Squid Game. Inizialmente riluttante a iscriversi, alla fine cambia idea quando viene messo di fronte alle difficoltà della sua drammatica e complessa esistenza.

Squid Game: Il protagonista della serie tv

Gi-hun, spoiler alert, è il vincitore di Squid Game e nel finale della prima stagione intasca 45,6 miliardi di won: una somma più che sufficiente per iniziare una nuova vita all'estero. Ma, proprio all'ultimo momento, prima di salire sull'aereo, Gi-hun si volta e torna indietro, con uno sguardo molto determinato sul volto.

Intervistato da EW, tuttavia, il creatore della serie ha rivelato che non è stato facile scegliere il finale da utilizzare e che sono addirittura arrivati a filmare un finale alternativo in cui il protagonista saliva sull'aereo, lasciando per sempre la Corea: "In realtà abbiamo lottato tra due scenari diversi per il finale. Nel finale alternativo Gi-hun se ne andava mentre l'altro è quello che tutti avete visto."

Un'immagine tratta dalla serie tv Netflix Squid Game

"Ci siamo costantemente chiesti: 'è giusto che Gi-hun prenda la decisione di partire e andare a trovare la sua famiglia, per perseguire la propria felicità?' Siamo giunti alla conclusione che la domanda a cui vogliamo rispondere, ovvero: 'perché il mondo è arrivato a quello che è ora?', può essere proposta solo se Gi-hun si volta indietro e non sale sull'aereo. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo finale per la prima stagione", ha concluso Hwang Dong Hyeuk.